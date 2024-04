Inter - che delirio! Una sfilata con le stelle in una marea nerazzurra

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’festeggia insieme alla sua gente in una Milano tutta: una festa durata fino a tarda notte tra cori e fuochi d’artificio L’festeggia insieme alla sua gente in una Milano tutta: una festa durata fino a tarda notte tra cori e fuochi d’artificio. Dalle 16 circa ecco tutta la rosa, staff

Festa Inter:nessuno scontro, ma quaranta malori tra tifosi - Una quarantina di persone sono state soccorse dopo essere state colte da malore, ieri sera durante la festa per lo scudetto dell'Inter, nel centro di Milano. L'euforia e la calca sono stati la causa ...

Festa Inter sino a notte in Duomo: tra i tifosi anche La Russa. FOTO-VIDEO - La sfilata del pullman dell'Inter dura sette ore. Arrivo nella notte in piazza Duomo con 100mila tifosi. Presente anche il presidente del Senato La Russa ...

Tommaso Berni, ex terzo portiere Inter: «Vivo a Ibiza, studio per diventare capitano di yacht» - Tommaso, diventato un idolo del popolo nerazzurro, salutò dopo il primo anno di Conte e ha festeggiato lo scudetto a Milano: «Ho guadagnato bene, ma non abbastanza per vivere di rendita. E che prezzi ...

