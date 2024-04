Acqua del lago Bianco per fare neve artificiale | stop ai lavori dopo il dietrofront del Comune

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il progetto “assurdo” di “assalto” alè “morto”.quattordici anni di “errori e devastazione inutile” e di “centinaia di migliaia di euro buttati al vento”, ifinalizzati alla presa d’dale alla realizzazione di un pozzo alla confluenza tra un roggia e il torrente Frodolfo sono stati interrotti. Esulta il comitato Salviamo il, nato per impedire i “inaccettabili” nell’area inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio. È la fine di una querelle lunghissima, arrivata con la decisione deldi Valfurva di stralciare in corso d’opera la convenzione con la società Santa Caterina Impianti, che gestisce gli impianti di risalita della zona e avrebbe voluto utilizzare ...

Il borgo che custodisce 3 meravigliosi laghi cristallini: un paradiso terrestre - C'è un borgo che custodisce tre meravigliosi laghi cristallini. È un vero e proprio paradiso terrestre che non potete non visitare.

Continua a leggere>>

28 aprile 1945, l’ultimo pasto di Benito Mussolini. Così sul lago di Como finiva il ventennio nero - La ricostruzione delle ultime ore e dell'ultimo pasto di Mussolini con pane e salame, una tarda colazione a casa dei De Maria sorvegliato dai partigiani.

Continua a leggere>>

lago bianco, vince l’ambiente: non proseguiranno i lavori per prelevare l’acqua per le piste da sci - Stop dell’amministrazione di Valfurva al cantiere dopo l’intervento di Legambiente: “Abbiamo deciso di non procedere con la captazione dell’acqua lacustre” ...

Continua a leggere>>