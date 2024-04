Impagnatiello e il blackout prima di uccidere Giulia | la tesi della difesa che non convince

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dietro ogni femminicidio c’è un impulso feroce, violento, il bisogno di potere che passa dall’annientamentodonna. Il tragico culmine di un ciclo di violenza che solitamente passa anche da maltrattamenti fisici, vessazioni psicologiche, condotte lesive, tutte finalizzate a spingere la vittima verso una situazione di vulnerabilità che diventa preludio dell’omicidio stesso. Nel caso specificorelazione traTramontano e, le testimonianze emerse in aula hanno delineato un quadro di violenza reiterata e progressiva.ha subito manipolazioni e derisioni, portandola a percepirsi come sbagliata e incapace, mentre l’uomo esercitava un controllo ossessivo sulla sua vita e sul loro rapporto. La scoperta di tradimenti e la gravidanza hanno alimentato un ciclo di abusi, con ...

