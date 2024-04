Blinken in Arabia Saudita - viaggio diplomatico per porre fine alla guerra in Palestina

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony, farà tappa oggi 29 aprile 2024 in, dando inizio a undi ampia portata nel Medio Oriente. La sua missione comprende dibattiti cruciali sulla governance di Gaza dopo la conclusione del conflitto con Israele.inper trovare un punto d’incontro, massimo rappresentantedegli Stati Uniti (di ritorno da un recente incontro a Pechino), si recherà in Israele già da questa settimana, con l’obiettivo di esercitare pressioni sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché adotti i provvedimenti concreti richiesti dal Presidente statunitense Joe Biden per migliorare la critica situazione umanitaria a Gaza. A ...

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si recherà in Arabia Saudita ed Egitto nei prossimi giorni per discutere delle azioni per garantire un cessate il fuoco a Gaza e per aumentare gli aiuti umanitari al territorio palestinese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato,

Riad, 29 apr. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Arabia Saudita , prima tappa del un tour in Medio Oriente per cercare di ottenere un cessate il fuoco a Gaza e migliorare la crisi umanitaria nell'enclave assediata. A Riad, Blinken dovrebbe incontrare gli

