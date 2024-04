(Di lunedì 29 aprile 2024) La delegazione israeliana sarebbe stata invitata a partecipare ai colloqui del Cairo in parallelo con la squadra di“per accelerare il processo”. Blinken in Medio Oriente per la settima visita dal 7 ottobre Il presidente degli Stati Uniti Joee il primo ministro Benjaminhanno parlato dei negoziati in corso per la

(Adnkronos) – Israele continua a preparare l'operazione su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza , mentre Hamas prende altro tempo prima di rispondere alla nuova proposta di cessate il fuoco: "E' in fase di studio ed è troppo presto per prendere una decisione in merito", dice Sami Abu Zuhri, un alto ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Israele continua a preparare l’operazione su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza , mentre Hamas prende altro tempo prima di rispondere alla nuova proposta di cessate il fuoco: “E’ in fase di studio ed è troppo presto per prendere una decisione in merito”, dice Sami Abu Zuhri, un ... Continua a leggere>>

È attesa per oggi la risposta di Hamas alla proposta discussa negli ultimi giorni da Israele , Egitto, Qatar e Stati Uniti: la liberazione degli ostaggi in cambio dell'annullamento dell'attacco a Rafah.Continua a leggere Continua a leggere>>

Acquista da 0.7€/sett - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

Continua a leggere>>

Trattative per evitare l’offensiva israeliana su Rafah. Antony Blinken inizia il tour diplomatico in Medio Oriente - Il segretario di Stato americano è arrivato in Arabia Saudita dove incontrerà alti funzionari dei paesi del Golfo persico. Nei prossimi giorni sarà in Israele e in Giordania ...

Continua a leggere>>

gaza, hamas apre all'accordo: "Non ci sono grossi problemi". Telefonata Biden-Netanyahu - La base per l'accordo Il Cairo ha elaborato una nuova proposta di accordo tra Israele e hamas che prevede il rilascio di venti ostaggi dalla Striscia di gaza in cambio di un cessate il fuoco di tre ...

Continua a leggere>>