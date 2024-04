Ghiacciai fai-da-te - la ricetta del Kirghizistan per contrastare il cambiamento climatico e arginare la siccità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come rimediare a estati siccitose e a inverni miti? Semplice, creando uno in montagna. È quanto fanno in, nazione dell’Asia centrale alle prese con il. Situato sulla Via della Seta, ilè un Paese molto montagnoso, con un’altitudine media di circa 2.700 metri e un elevato numero dinaturali. Come può dunque trovarsi a secco di acqua? Pur essendo tra i Paesi a più bassa impronta di carbonio (produce soltanto lo 0,03% del gas serra globale), si ritrova tra quelli che hanno risentito maggiormente del riscaldamento globale, al punto da vedersi costretto a rifornirsi di acqua tramiteletteralmente fatti in casa: finora sono 24 e ce ne sono altri in progettazione. Perché l’idea è semplice e ...