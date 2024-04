La ragazza ferita per sbaglio da un proiettile a Sezze | “Ho visto la pistola - poi ho sentito il dolore”

(Adnkronos) – Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze , davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache. La giovane, operata al Santa Maria ... Continua a leggere>>

E' accaduto davanti a un locale in zona Ferro di Cavallo. Il sindaco: "in strettissimo contatto con le forze dell'ordine" Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze, ...

