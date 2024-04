Papà ho lasciato cadere il telefono in acqua e ora non funziona – Truffa

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il messaggio “hoiline ora non” può essere usato come parte di una, comunemente nota come “del parente in difficoltà”. La tattica di base consiste nel manipolare le emozioni della vittima, solitamente un genitore, per indurla a compiere azioni immediate e spesso irrazionali, come inviare denaro. Comela: “hoiline ora non” Untore impersona un membro della famiglia, spesso un figlio, inviando un messaggio urgente che richiede aiuto. Il messaggio è progettato per creare un ...