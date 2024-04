I Resistenti di Bella chat scatenati contro Vannacci e Meloni E c’è chi invita a uccidere il generale…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 aprile 2024)o risentiti? Si direbbe la seconda a leggere alcuni messaggi dellamessa su il 25 aprile dal giornalista e scrittore Massimo Giannini in nome dell’antifascismo eterno e scomodando il partigiano Sandro Pertini con la sua frase “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”. Che bello – ha detto Giannini ospite di Lilli Gruber nella serata di un 25 aprile infuocato dalle polemiche – vedere la società civile che si risveglia”. Purtroppo Giannini ha un po’ giocato con i numeri: migliaia di persone, ha raccontato. Ma erano meno di mille. Tuttavia battaglieri al pari dei Mille di Garibaldi. I nemici assoluti, i bersagli da colpire, gli obiettivi su cui mirare? Ma Giorgiaovviamente. Sulla quale una nota docente universitaria si esercita in un ridanciano body shaming. E poi il generale. Altro ...