Ultime Notizie Roma del 29-04-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio in Medio Oriente in apertura lunga Israele prepara operazioni su larga scala rapa il ministro israeliano CAP ferma che te lo stato ebraico dovesse raggiungere un accordo col fondamentalisti per rilascio degli ostaggi spenderebbe l’annunciata operazione di terra nel sud della striscia il ministro spiega il ritorno degli Ortaggi più importante dell’ operazione militare ammalata verde lunedì la risposta all’ultima Israele per trovare un accordo sugli ostaggi Tuttavia un alto funzionario ha detto che il gruppo palestinese non ha grossi problemi con l’ultima proposta di Israele ed Egitto per un cessate il fuoco a Gaza telefonata va bene teniamo il presidente americano ribadisce la sua posizione sulla fa blinken farà tappa in Israele in altri paesi per cercare un ...