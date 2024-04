Primo Maggio - Meloni convoca i sindacati e si rivende gli sgravi per le assunzioni varati nel 2023 Resta in bilico il bonus tredicesime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Stavolta l’incontro con iè fissato per lunedì 29 aprile, per dribblare le polemiche che lo scorso anno avevano accompagnato lazione last minute alle 19 del giorno precedente il. La differenza principale però è un’altra: tra poco più di un mese si vota ma di soldi per finanziare un decreto ad hoc in vista della festa dei lavoratori non ce ne sono. Nemmeno un euro. Così se nelGiorgiaaveva potuto mettere sul tavolo, accanto alla rottamazione del reddito di cittadinanza e alla riduzione dei vincoli ai contratti a termine, anche un potenziamento del taglio del cuneo fiscale, ora deve industriarsi a fare il gioco delle tre carte. Davanti ai leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl rivendicherà una misura tutt’altro che nuova: i maxi ...