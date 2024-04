Assegno di Inclusione ADI | ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024

Quando pagano l'Assegno unico a Marzo 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . Ad Aprile 2024 , l' assegno unico sarà pagato dopo la metà del mese ( 17, 18, 19 Aprile 2024 ) per i percettori esistenti . In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata in ritardo , l' ... Continua a leggere>>

Denatalità e invecchiamento: la crisi demografica presenta il conto. Aumentano i pensionati giovani ma diminuiscono i contribuenti - Nel giro di una ventina d'anni in Italia ci saranno 2 milioni di nuovi pensionati in più contro 6 milioni in meno di persone in età di lavoro ...

Continua a leggere>>

Niente mantenimento all’ex moglie giovane, può lavorare - Niente mantenimento all'ex moglie giovane (o all'ex marito): secondo i giudici la giovane età è indice di capacità lavorativa.

Continua a leggere>>

Quando pagano l'assegno unico ad Aprile 2024 Scopri gli aumenti e le date del calendario Inps - A partire da giugno, è stata introdotta una nuova maggiorazione destinata ai nuclei familiari con un genitore vedovo: l'assegno unico, in questi casi, verrà incrementato per un periodo di cinque anni ...

Continua a leggere>>