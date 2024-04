Proposta di legge di Schlein per aumentare i finanziamenti alla sanità pubblica Ma i conti non tornano e mancano le coperture

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il tema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale tocca da vicino le vite dei cittadini e riportarlo in primo piano in vista delle Europee è a prima vista una mossa azzeccata. Ma il Pd, che ne ha fatto l’oggetto di unadia prima firma Ellycalendarizzata la settimana scorsa in commissioneCamera, sembra non aver fatto icon il nodo principale: le risorse. Tanto da far alzare il sopracciglio al Servizio studi di Montecitorio, che nel suo dossier ha invitato i dem a “valutare l’opportunità di verificare la congruità delle disposizioni relativecopertura finanziaria del provvedimento”. Non solo: basta un po’ di dimestichezza con i documenti di finanzaper rendersi conto che le cifre ipotizzate nel testo sarebbero ...