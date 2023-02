Rugby | Sei Nazioni Lamaro ' C' è rammarico ma fatto passo in avanti'

(Di domenica 5 febbraio 2023) Crowley "Soddisper il carattere, peccato per il risultato". ROMA - E' un Michelelucido, ma visibilmente insoddis, quello che si presenta in conferenza dai giornalisti ...

... quello che si presenta in conferenza davanti ai giornalisti presenti in sala stampa, all'Olimpico di Roma, dopo il ko degli azzurri del, per 29 - 24, contro la Francia, nell'esordio nel...Una festa delvissuta con autentica allegria, tifosi (anche) in maschera, generosi con gli ...hanno vinto una volta a Grenoble nella finale di Coppa Europa (1997) e 2 volte a Roma nel...

Italia-Francia 24-29, azzurri sconfitti nella 1^ partita del Sei Nazioni Sky Sport

Rugby: Sei Nazioni; Lamaro, 'Italia è cambiata, ora attacchiamo' Agenzia ANSA

Sei Nazioni, l'Italia sfiora l'impresa: battuta nel finale dalla Francia La Gazzetta dello Sport

Sei Nazioni di rugby, l’Italia spaventa la Francia ma si arrende a un passo dall'impresa (24-29) RaiNews

Rugby - Sei Nazioni 2023: la preview di Italia-Francia OnRugby

Crowley 'Soddisfatto per il carattere, peccato per il risultato'.ROMA (ITALPRESS) - E' un Michele Lamaro lucido, ma visibilmente ...All’Olimpico di Roma l’Italia gioca una partita di altissima qualità, mette alle corde la Francia e va vicinissima alla vittoria. I francesi passano 29-24 dopo un secondo tempo di grandissima sofferen ...