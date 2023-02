LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Van Aert vs Van der Poel | sarà scontro tra Titani!

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella gara riservata agli uomini elite deidi! Siamo arrivati all’ultima gara della rassegna iridata di Hoogerheide, la più attesa della settimana e dell’intera stagione, quella che abbiamo pregustato per l’intero inverno, oggi è il giorno della grande sfida tra Wout Vane Mathieu Van der! Può sembrare riduttivo presentare la gara riducendola al solo duello tra il belga ed il neerlandese, ma i due ci hanno abituato a dimostrazioni di forza di unllo così alto che è quasi impensabile immaginare un terzo protagonista che possa insidiare il duopolio. La sfida per il bronzo ...

... Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 00:15: C:ti Mondiali Under 23 Femminile (...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: oro per van Empel! Podio tutto olandese con Pieterse e Brand. Quarta Persico OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: van Empel allunga, Pieterse e Brand a 14". Più distante Persico OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra Van Aert e Van der Poel per la maglia iridata OA Sport

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari 5 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Olanda vince l'oro nella staffetta mista. Italia quinta OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...