(Di sabato 4 febbraio 2023) Glidella vittoria per 2 - 1 del Paris Saint - Germain sul: dopo il gol di Van den Boomen, le reti dei parigini con Hakimi e ...

Gli highlights della vittoria per 2 - 1 del Paris Saint - Germain sul: dopo il gol di Van den Boomen, le reti dei parigini con Hakimi e ...Niente Mbappé. Niente Neymar. Ci pensa Messi, con Hakimi. E ilrimane stabile in vetta, a +8 sul Marsiglia di Tudor che chiude domani il turno con il Nizza. Ma al di là del successo sul, per il club dell'emiro del Qatar era importante dare qualche ...

Psg-Tolosa 2-1: gol e highlights Gazzetta

Ligue 1: il Psg vince in rimonta, contro il Tolosa finisce 2-1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Psg, Neymar e Mbappé assenti: decide Messi contro il Tolosa Tuttosport

Diretta PSG - Toulouse (2-1) Ligue 1 2022 la Repubblica

PSG-Tolosa: quote scommesse e pronostico Ligue 1 4/2/2023 bwin News Italia

Nonostante le assenze (anche Verratti), la capolista batte il Tolosa in rimonta e mantiene un vantaggio di 8 punti sul Marsiglia ...Vittoria del Psg nel match della ventiduesima giornata di Ligue 1 2022/2023: contro il Tolosa finisce infatti 2-1. Ecco gli highlights ed i gol della gara.