Ultime Notizie – Monica Carmen Comegna | l’attrice muore a 43 anni dopo febbre alta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è morta a 43unaimprovvisa., che tornava spesso dai suoi genitori in Abruzzo, era stata ricoverata nei giorni scorsi all’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano,essersi sentita male. Le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso. I funerali si terranno oggi a Casoli in provincia di Chieti, suo paese d’origine, nella chiesa di Santa Reparata. “Una fine che ci lascia sconvolti – dice ad Adnkronos il sindaco Massimo Tiberini -, anche perché era così giovane”. Era arrivata nel cinema tra la fine degli’90 e gli inizi del Duemila. Nei suoidi carriera ha recitato in ‘Twisted – Ascolta la canzone del vento’ e ‘Terrarossa’. Ha fatto parte del cast ...