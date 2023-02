... ilatto dell'Italia federale" . Stessa esultanza per Luca Zaia: " Un successo realizzato in ... "Si convochi subito la conferenza Stato - Regioni", esorta Elly. "Italia della Meloni ...Il Pd è il partito che ha consentito ad Ellynon solo di riprendere la tessera, ma persino di correre alle primarie del prossimo 26 febbraio. Aacchito sembrerebbe una notizia più che ...

Pd: Schlein, ‘primo atto da segretaria consultare la base, bisogna cambiare metodo’ La Ragione

Muccino-Schlein, Bottura-Bonaccini. Nel Pd in campo anche i testimonial la Repubblica

Pd, primo confronto Bonaccini-Schlein. Letta si congeda, il pianto di Livia Turco: "Bentornati, compagni" la Repubblica

Comitati Schlein al circolo “Vie nuove”, sala colma “per cambiare” Stamptoscana

Parte il voto nei circoli. Domenica Schlein a Viaccia LA NAZIONE

Dobbiamo attuare lo Statuto per consultare la base sulle scelte fondamentali. Cambiamo metodo, è la prima cosa da fare". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina.E' questione di cambiare metodo. Da qui passa una credibilità diversa in alcuni territori in cui il partito è diventato una rincorsa al potere per il potere". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina ...