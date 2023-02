Salerno | scoperto giro di ticket falsi per la sosta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia Municipale dihannoundiper la. Un ragche, secondo la Csa Fiadel, ha “danneggiato per circa 60mila euro le casse comunali“. Per il segretario generale della Fiadel, Angelo Rispoli “questo conferma che la polizia municipale ha delle eccellenze investigative che, se messe in condizione di lavorare, possono dare ottimi risultati. Speriamo, in un futuro prossimo, che la Municipale dipossa contare su una caserma idonea per attività sempre più importanti sul fronte investigativo e operativo“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale di, nie giorni scorsi, haalcune auto che esponevano in area di parcheggio falsi ticket per eludere il pagamento della sosta in piazza Amendola. Individuati i responsabili, gli autori ...Così Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel, è intervenuto sul giro di ticket falsi per la sostadagli agenti della Municipale salernitana. Condividi: WhatsApp Telegram ...

Salerno. Scoperto giro di ticket falsi, i complimenti di Rispoli agli ... Ansa

Giro di ticket falsi scoperto a Salerno, il plauso della Fiadel alla Municipale Ottopagine

Falsi ticket per la sosta scoperti a Salerno Info Cilento

Salerno. Spaccio di droga in centro, arrestato 20enne di Mercato San Severino Virgilio

Salerno: scoperto e arrestato giovane spacciatore, nascondeva la ... SeiTV

“Da parte della Csa Fiadel vanno i complimenti agli agenti della polizia municipale che hanno scoperto un giro di ticket falsi per la sosta che ha danneggiato per circa 60mila euro le casse comunali”.Stampa“Da parte della Csa Fiadel vanno i complimenti agli agenti della polizia municipale che hanno scoperto un giro di ticket falsi per la sosta che ha danneggiato per circa 60mila euro le casse ...