Marek Hamsik taglia la cresta | lo aveva promesso in caso di Scudetto del Napoli VIDEO

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Mi taglierò laper lodel”. Lodetto pochi mesi fa, ex centrocampista del, ora in forza al Trabzonspor. Illonon l’ha ancora vinto aritmeticamente, ma lo slovacco ha deciso di anticipare i tempi con la svolta nel look. L’ex capitano partenopeo con unsui social ha documentato il momento dell’addio al suo tratto distintivo. ‘Nuovo stile, grande cambiamento’, il commento di, che si è mostrato con i capelli corti.cut off his iconic hairstyle. End of an era pic.twitter.com/8kefSPkLD2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 1, 2023 SportFace.

VIDEO - Nuovo look per. L'ex capitano del Napoli ha deciso di dire addio alla cresta. Di seguito il post su Instagram. Comments commentsNuovo look per. L'ex capitano del Napoli ha messo da parte, almeno per il momento, la celebre cresta con un taglio diverso, come testimonia il video pubblicato dallo stesso centrocampista slovacco sul ...

Hamsik, addio alla storica cresta: da oggi nuovo taglio di capelli | VIDEO CalcioNapoli24

FOTO ZOOM - Il nuovo look di Marek Hamsik Napoli Magazine

VIDEO Clamorso, Hamsik va dal barbiere e si taglia la cresta! CalcioNapoli1926.it

Marek Hamsik si taglia la cresta: il nuovo look per l’ex capitano del Napoli Corriere della Sera

Con il Napoli a +13 sulla seconda in Serie A, l'ex capitano degli azzurri ha tenuto fede a una promessa fatta a fine 2022: "Mi taglierò ...VIDEO – Nuovo look per Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli ha deciso di dire addio alla cresta. Di seguito il post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marek Hamš ...