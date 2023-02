Israele | la procuratrice generale dello Stato | “Netanyahu imputato per corruzione | deve evitare di intervenire sulla giustizia”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo aver riconquila premiership lo scorso autunno e la relativa immunità per Benyamini giorni daper corruzioni sono, per il momento, finiti. Madiriforma giudiziaria – presentata dal ministro delladel governo – a causa del suo conflitto di interessi, visto che è sotto processo a Gerusalemme dove è accusato appunto di. L’avvertimento è contenuto di una lettera inviata all’ufficio del premier dallaGali Baharav-Miara nella quale si sostiene chediin ...

...fa parte della Commissione per gli Affari esteri e della Delegazione per le relazioni con. ... il think tank britannico Henry Jackson, lagenerale della Gran Bretagna Victoria ...- l'altrettanto critico giudizio delladello Stato Gali Baharav - Miara - Non è l'...il capo dello Stato - Questo confronto mi preoccupa molto e preoccupa un vasto pubblico ine ...

Sostiene che scoraggi altre persone a compiere attacchi, ma da anni ci sono molte critiche sulla legittimità ed efficacia di questa pratica