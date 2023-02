Autonomia differenziata | il cdm approva tra gli applausi Meloni | ‘Rispettiamo gli impegni’ Opposizioni | ‘Presa in giro in vista delle elezioni’

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Via libera,e polemiche. Il Consiglio dei ministri hato il disegno di legge sull’, provvedimento griffato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Il via libera, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, è avvenuto fra gli. Adesso il disegno di legge verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. L’zione, come è ovvio, ha provocato reazioni opposte da parte di maggioranza e opposizione. Trionfalistici i toni utilizzati dalla Lega. Salvini, ad esempio, ha inviato un messaggio nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. ...

ROMA. Approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge sull', messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli . L'approvazione, a quanto si apprende, è avvenuta fra gli applausi. Dopo il via libera, a quanto si ..."Il disegno diè una sberla di Meloni al Sud del Paese. Quel testo doveva passare per la Conferenza delle Regioni prima di arrivare in Cdm", protesta Elly Schlein , candidata ...

Autonomia differenziata, tasse, strade, ponti (e porti): quali saranno gli effetti economici della riforma Corriere della Sera

Autonomia differenziata, il divario Nord-Sud sarebbe legge. Ma gli intellettuali pensano a Giarrusso Il Fatto Quotidiano

Autonomia differenziata FLC CGIL

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

"Strana idea di unità d'Italia che ha la presidente Meloni. Non si spiega come possa citare Garibaldi – ‘qui o si fa l'Italia o si muore’ - dire che non si rassegna all'idea di cittadini di serie A e ...(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato all’unanimità il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Dopo il voto è scattato l’applauso, riferiscono all’Adnkronos ...