Marco Mengoni | «A Sanremo per divertirmi | senza voglia di vincere»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il ritorno all'Ariston a 10 anni dal trionfo con L'essenziale, ladi leggerezza, il momento in cui pensava di mollare: il cantante si racconta a 360 gradi prima dello sbarco al Festival

Fu un ceffone: sentivo di dover combattere contro tutto e tutti', ricorda. 'Se il gioco si fa duro è da giocare', cantava nei versi de L'essenziale, che gli autori cercavano di ..."Ho visto le pagelle: quanto è cambiato in 10 anni", scherza. Nel 2013 arrivò al festival di Sanremo in una fase cruciale della sua carriera: la vittoria con "L'essenziale" fu la svolta e il decollo per un artista che ora va negli stadi. "Gli ...

“Due vite”, il testo della canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Marco Mengoni torna a Sanremo 2023: «Mi davano per finito, pensai di smettere: da 7 anni faccio terapia» ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Marco Mengoni a FqMagazine: “Chi me l’ha fatto fare a tornare al Festival Per mettermi… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni, vincere Sanremo Io penso a divertirmi Agenzia ANSA

Marco Mengoni dopo 10 anni al Festival di Sanremo RaiNews

Dieci anni fa a quest'ora arrivava all'Ariston «con una Cinquecento carica di sogni e di vestiti, senza neppure uno stylist, un truccatore, un parrucchiere»: «Con ...Le parole della canzone di Marco Mengoni in gara al Festival. Il testo ufficiale e in esclusiva è solo su Sorrisi Marco Mengoni Credit: Iwan Palombi Redazione Sorrisi A… Leggi ...