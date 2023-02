Mangia un boccone di carne e muore soffocato al ristorante

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ mortoda unmentre era a pranzo in undi Serino, in provincia di Avellino. Il dramma si è consumato davanti ad amici e familiari ma per il 56enne, R.D.A le sue iniziali, non c’è stato nulla da fare. Una porzione digli ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare. È stato soccorso dagli altri commensali mentre sul posto sono arrivate tre ambulanze, una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione, allertate dal gestore del. I tentativi di rianimarlo con manovre salvavita e praticando un prolungato massaggio cardiaco si sono però rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La tragedia ha sconvolto amici e familiari – una comitiva proveniente da Napoli, dove risiedeva anche ...

