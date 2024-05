Parking Fara apre ed è subito protesta | alle 14 il via libera al pubblico

(Di sabato 4 maggio 2024) Bergamo. Inaugurato iled è. Il comitato “No” si è riunito questa mattina davanti al nuovo parcheggio per dire no all’apertura di questa tanto attesa opera pubblica.oggi infatti il, il parcheggio che cambia la viabilità di Città Alta. L’opera, tanto desiderata dalla città con una genesi che fa capo ad oltre vent’anni fa, aprirà i battenti ai cittadini di Bergamo14 di oggi, sabato 4 maggio 2024. Fuori dal parcheggio il presidio del comitato ha fatto sentire la sua voce con striscioni e unapacifica ma rumorosa rispetto all’apertura definita “anacronistica”. “Un’opera al soldo del comune, che snatura la città e l’ambiente – il ...

