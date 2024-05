Italiano si avvicina - contatti con ADL nei giorni scorsi

Il 2024 segna una nuova stagione senza un italiano al via del Mondiale di F1. Dobbiamo risalire al GP di Abu Dhabi 2021 per rivedere il tricolore presente nello schieramento di partenza, sfida disputata da Antonio Giovinazzi al volante dell’attuale ‘Stake F1 Team Kick Sauber’. In Bahrain, in ... Continua a leggere>>