Isola 18 - lunedì ci saranno 3 nuovi ingressi ma ne conosciamo solo uno

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 4 maggio 2024)6 maggio andrà in onda la settima puntata della diciottesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. In occasione della nuova edizione del programma di Canale 5, ai personaggi famosi sono affiancati volti sconosciuti al piccolo schermo, come è avvenuto nella diciassettesima edizione del Grande Fratello. Una novità, questa, che si è aggiunta alla sostituzione di Ilary Blasi ed Alvin con Luxuria ed Elenoire Casalegno. Mentre in studio, nel ruolo di opinionisti, figurano Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I rinnovamentI apportati, però, non hanno sortito gli effetti desiderati, soprattutto in termini di ascolti, che non hanno mai decollato. Anzi, la diciottesima edizione dell’sarà ricordata per l’esorbitante numero di ritiri: ben cinque naufraghi hanno scelto di abbandonare l’Honduras. A ...