Mustii all’Eurovision 2024 - chi è il cantante del Belgio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 4 maggio 2024) Ogni anno l’Eurovision offre la possibilità di conoscere artisti provenienti da tutta Europa. Personaggi talentuosi che spesso restano relegati tra i confini del proprio Paese, se non per alcune hit che riescono nell’impresa di diventare virali. Difficile pensare, ad esempio, che in Italia si conoscesseprima d’essere indicato come il primo concorrente ufficiale dell’Eurovision. Ecco chi è e cosa ha fatto per meritarsi questa chance. Chi èNato il 21 novembre 1990 a Bruxelles,è l’artista che rappresenta ila Eurovision. Il suo vero nome è Thomas Michel Mustin e in carriera si è affermato comee attore. Il suo brano in gara è Before the Party’s Over. Sappiamo di lui che si è laureato a Louvain-la-Neuve, dove ha ...