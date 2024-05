Napoli - venerdì 10 maggio la presentazione del libro Memori - identità e crisi di Antonio Iodice all’Arciconfraternita dei Pellegrini

Restituire un’esperienza estetica di raccordo tra un luogo deputato all’arte e la città che gli “gira intorno”. È uno degli obiettivi di “ Spleen . Tre opere per la Fondazione Filiberto e Bianca Menna ” a cura di Gianpaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino, in programma dal 4 maggio al 30 giugno. Tre ... Continua a leggere>>

maggio inaugura la stagione delle cerimonie e c’è grande aspettativa e curiosità sui look più eleganti e stilosi della stagione 2024. L’Atelier Pellecchia che da sempre si distingue per la cura del cliente nella scelta dell’abito da sposo e da cerimonia sia per uomo che per donna svelerà tutte le ... Continua a leggere>>