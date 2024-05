Pd - la scissione è dietro l' angolo Il retroscena di Verderami | separati in casa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Da centrosinistra a solo sinistra. Una condizione che sta portando alla spaccatura definitiva nel Partito democratico. “Le due anime vivono sempre più dain”, racconta sui dem Francesco, che nel suo articolo per il Corriere della Sera racconta ildi una frase di uno dei big della corrente riformista del partito: “Elly Schlein via? Tra poco ce ne andiamo noi”. “Non è stato solo un modo per segnalare una condizione di disagio. La battuta rivela l'urgenza di trovare una soluzione per decidere il destino del Pd, è opportuno rimanere compagni di partito o è preferibile tornare ad essere alleati?”, traccia il quadro l'esperto giornalista politico sulle possibilità di. Ma anche sulla possibilità di scindersi e rimanere alleati tra più centristi e più a sinistra ...