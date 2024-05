Tv Talk - puntata ogg - 4 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 4 maggio 2024) Oggi, sabato 4, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 4NellaLilli Gruber, Roberto Inciocchi e Maria Volpe provano a capire come la televisione stia mettendo in scena il dibattito intorno agli ultimi sviluppi legislativi sull’interruzione di gravidanza. Inoltre, spazio alla toccante testimonianza di Franco Di Mare sulla sua malattia, portata proprio questa settimana in tv con un’intervista che ha molto colpito il pubblico. La presenza di Paolo Bonolis in ...