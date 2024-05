Anteprima No Rest for the Wicked | l’ambizione di Moon Studios

(Di sabato 4 maggio 2024) In questacondivideremo con voi le nostre impressioni sulla versione in accesso anticipato di Nofor the, l’action RPG diDi sicuro tanti di voi conosceranno, l’eccezionale team di sviluppo che ha dato vita alla serie di Ori. Recentemente lo studio ha pubblicato in accesso anticipato Nofor the, un nuovo action RPG che secondo loro sarà in grado di reinventare completamente il genere. Un obiettivo di questo tipo è sicuramente molto ambizioso ma, vista la qualità delle precedenti opere di, di certo non è irraggiungibile. Al momento il gioco è ancora molto lontano dall’essere completato, ma su Steam è possibile giocare ...

