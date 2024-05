La Cremonese fa visita alla neopromossa Parma e pensa ai playoff

(Di sabato 4 maggio 2024) Penultimo appuntamento della stagione regolare per la, che domenica renderàalcapolista. Nell’occasione gli emiliani dell’ex Pecchia festeggeranno davanti al loro pubblico la promozione appena conquistata in serie A, ma lo stesso tecnico gialloblù ha voluto mantenere alta la guardia, ribadendo di voler tenere stretto il primo posto sino al traguardo. Sul fronte opposto la formazione grigiorossa, ormai esclusa dpromozione diretta, si appresta a giocare al “Tardini” soprattutto con l’intento di consolidare l’attuale quarto posto (respingendo il possibile assalto del Catanzaro e, magari, vedendo se è possibile avvicinarsiterza piazza del Venezia) e compiere un passo di avvicinamento positivo alle partite deiche decideranno l’esito dell’intera ...

Castagnetti: "La cremonese ancora in gioco per raggiungere l'obiettivo" - "No, parliamo di due campionai diversi e due squadre diverse. Quella cremonese era più giovane e non partiva con i favori dei pronostici. Il campionato poi era terminato al fotofinish. Oggi dobbiamo ... Continua a leggere>>

Ciofani, capitano in gol: "Dal cavaliere Arvedi parole di incoraggiamento e spirito di unione" - CREMONA - Il gol su calcio di rigore, un tiro quasi centrale, la scelta della sicurezza, perché la cremonese aveva bisogno di segnare e di vincere. Daniel Ciofani ritorna in campo da titolare con la ... Continua a leggere>>

le reazioni della politica - Prime reazioni dal mondo politico cremonese, e nella fattispecie da alcuni dei candidati sindaco, all’annuncio del progetto di riqualificazione dell’ex cinema Tognazzi, da parte della Fondazione Arved ... Continua a leggere>>