Che fine ha fatto Ludovico Tersigni? La pausa dopo X-Factor ed il ritorno in tv

David 2024, Garrone batte Cortellesi, «Io capitano» è il miglior film. La sorpresa è «Palazzina Laf» - Il discorso era l’unico che si era preparato. E così va all’impronta quando torna sul palco per ritirare quelli per miglior sceneggiatura non originale e miglior attrice. «È tutto un magna magna, ... Continua a leggere>>

David di Donatello 2024, vincitori: “Io Capitano” miglior film e regista, 6 David a “C’e ancora domani” - Assegnati i David di Donatello 2024: a Io Capitano di Matteo Garrone 7 David tra cui miglior film e regia, 6 David a C'e ancora domani di Paola Cortellesi. Continua a leggere>>

David di Donatello 2024: Garrone-Cortellesi 7 a 6. Vincono i migranti-eroi "e i diritti delle ragazze". Tutti i premiati - ‘Io capitano’ miglior film e regia, ‘C’è ancora domani’ migliori attrici e regista esordiente. Paola: "Il vero riconoscimento il pubblico (anche di uomini) festante". Riondino attore 2024 ... Continua a leggere>>