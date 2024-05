Romano | Conte ha aperto al Napoli - nomi validi anche Gasperini e Pioli

(Di sabato 4 maggio 2024) Twitch – Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio, è intervenuto in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IL COMMENTO - romano: "Conte ha aperto al Napoli, Gasperini e Pioli restano alternative valide" - Fabrizio romano, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Twitch di SoSFanta: "Il Milan è un grande punto interrogativo. C'è stato questo discorso avanzato da m ... Continua a leggere>>

Dove va Conte romano: "Non va al Chelsea, troppi giovani. Ha aperto al Napoli..." - L'esperto di mercato Fabrizio romano ha ha parlato delle principali squadre italiane e non solo, aggiornando i vari rumors di mercato ... Continua a leggere>>

Tiziano Ferro, mega litigio contro la produttrice discografica: scontro aperto su Instagram | È stato obbligato - Quel ragazzino romano talentuoso e anche molto timido, da quando approdò in radio con la sua, Xdono nel 2001, non si è più fermato e da allora di strada ne ha fatta, è cresciuto sia come ... Continua a leggere>>