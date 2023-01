Ultime Notizie – Gas | Gazprom | export verso Europa via Ucraina ai minimi storici

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le esportazioni di gasl’attral’hanno toccato il minimo storico a gennaio. Lo ha reso noto, comunicando che l’ha raggiunto il minimo storico di 951,4 milioni di metri cubi di gas nei primi 30 giorni di gennaio. Lo riporta il quotidiano economico russo Vedomosti, citando i dati di. Durante la seconda metà del 2022, scrive Vedomosti,ha spedito quotidianamente tra i 41 e i 43 milioni di metri cubi attral’. Dal 5 gennaio i volumi giornalieri sono diminuiti drasticamente, con solo 24,4 milioni di metri cubi spediti giornalmente entro il 19 gennaio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Nellesettimane si è sparsa una notizia che vedeva Liberty Media rifiutare un'offerta altissima, si ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e ...

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Biden non invierà caccia F-16, annunciata visita in Polonia Virgilio Notizie

Virginia Sanjust, il declino della «signorina buonasera» sotto accusa per aver devastato la casa della nonna Corriere Roma

La mamma di Zaniolo: «Non mi piace questo silenzio su mio figlio ma lui è un uomo, non ha bisogno di me» Corriere Roma

Violentata dopo la partita, condannati 5 giocatori (sei anni a testa) Corriere

Alle 20 di oggi sarà stop al calciomercato invernale: segui su CalcioCasteddu, grazie al nostro live testuale in continuo aggiornamento, tutte le operazioni concluse ...Con uno spiccato senso per la sperimentazione e l'innovazione, Myths propone pantaloni sartoriali e al tempo stesso dal gusto contemporaneo Esistono i pantaloni perfetti Chiedetelo a Myths, azienda ...