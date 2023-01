Parigi | i manifestanti tornano in piazza | in migliaia al corteo contro la riforma delle pensioni – Video

(Di martedì 31 gennaio 2023)di persone sono scese inin tutta la Francia per la seconda giornata di mobilitazione generalel’impopolareche vuole aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Secondo il sindacato comunista CGT isono stati 2,8 milioni in tutto il Paese, ma è ssui numeri a: alnella capitale, secondo il sindacato, hanno partecipato 500mila persone, la polizia parla di 87milamentre per Occurrence, un osservatorio indipendente di cui fanno parte vari media francesi, inerano in 55mila. Ilè partito da Place d’Italie: l’obiettivo era mobilitare più ...

Guerra di cifre sui partecipanti alla manifestazione di, e più in generale ai cortei in tutta la Francia. Alla cifra di mezzo milione per il corteo ...8 milioni diin tutta la ...... secondo il sindacato francese Cgt: in piazza a, a Montparnasse, sono scesi oggi 500'000, contro i 400'000 della prima volta.

Otto grandi sindacati hanno aderito: chiuse scuole, raffinerie di petrolio, fermo il trasporto pubblico con gravi disagi. Solo un treno ad alta velocità su tre in funzione e solo due linee della metro ...