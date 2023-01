Bari | tifosi in rivolta contro l’ingaggio di Portanova | condannato per violenza sessuale di gruppo | «Mai nella nostra squadra»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sono le ultime ore della sessione di calciomercato, che si chiude oggi 31 gennaio. Ore frenetiche come sempre, ma ancora di più per una: il. Il motivo è presto detto: ladel capoluogo pugliese, che lotta per la promozione in Serie A dall’attuale quinto posto in Serie B, è arrivata molto vicino ad ingaggiare Manolo, centrocampista in forza al Genoa. Un’ipotesi di acquisto che ha scatenato però la bufera tra idel club:, classe 2000, è stato infattiin primo grado a sei anni di reclusione perdi. Dal giorno della sentenza, lo scorso 6 dicembre, il giocatore non è più stato impiegato dal Genoa, con gli stessidel ...