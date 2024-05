Spezie cancerogene? L’allarme ossido di etilene scatta in India ma coinvolge tutti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ci sarebbero alti livelli didiin alcuni popolari mix divendute senza controllo da due dei colossini del settore, Mdh ed Everest. Dopo il bando dei prodotti – Fish Curry Masala, Madras Curry Powder, Sambhara Masala Powder e Curry Powder – voluto da Hong Kong e Singapore, anche le autoritàne incaricate di vigilare sulla sicurezza degli alimenti, hanno annunciato che effettueranno test. L’diè un gas usato per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Un tempo veniva impiegato anche per la disinfezione dei magazzini di stoccaggio alimentare, pratica che attualmente è vietata in Europa. Proprio perché l’dipuò avere effetti cancerogeni se introdotto nell’organismo, ...

Spezie cancerogene, in Europa più di 500 i prodotti a rischio: l’India apre un’inchiesta - spezie cancerogene, in Europa più di 500 i prodotti a rischio: l’India apre un’inchiesta - Sono state rilevate possibili tracce di ossido di etilene in alcuni alimenti delle aziende Mdh ed Everest. In Europa l’utilizzo di questo gas per scopi alimentari è vietato e da settembre ...

Spezie cancerogene dall'India, indagini sulle aziende che le esportano (anche in Europa): 527 i prodotti alimentari a rischio - spezie cancerogene dall'India, indagini sulle aziende che le esportano (anche in Europa): 527 i prodotti alimentari a rischio - Sono sempre di più i sospetti sulle aziende indiane Mdh ed Everest, le cui spezie, esportate in tutto il mondo, anche in Italia, potrebbero contenere sostanze cancerogene.

India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - Sono state rilevate possibili tracce di ossido di etilene in alcuni alimenti delle aziende Mdh ed Everest. In Europa l'utilizzo di questo gas per scopi alimentari è vietato e da settembre 2020 e ...