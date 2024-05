(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di puntare molto sulloe sulla: di fronte a due guerre, dobbiamodi. Chi meglio di un atleta lo può fare? Lodev'essere messaggero die di rapporti fra i popoli. Loinsegna anche a difendere alcuni valori, come la lealtà, il coraggio e la capacità di accettare le sconfitte e gestire le vittorie". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo allaalla presentazione del progetto di promozione e comunicazione 'e Innovazione Made in Italy'. "Il campione che si comporta bene e dà un buon esempio ...

Sport e politica sono due mondi che, da quando esiste la storia, viaggiano perennemente in parallelo. Dal mondo greco arriva l’esempio perfetto, nonché quello forse più famoso in tal senso: le Olimpiadi. Quando partivano le gare si fermavano ...

Farnesina: Tajani, 'diplomazia dello sport per inviare messaggi di pace' - Farnesina: Tajani, 'diplomazia dello sport per inviare messaggi di pace' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di puntare molto sullo sport e sulla diplomazia dello sport: di fronte a due guerre, dobbiamo inviare messaggi di pace. Chi meglio di un atleta lo può fare

SPORT, TAJANI: PUNTIAMO SU SUA DIPLOMAZIA PER MANDARE MESSAGGI DI PACE (1) - sport, TAJANI: PUNTIAMO SU SUA diplomazia PER MANDARE MESSAGGI DI PACE (1) - Roma, 8 mag – “Abbiamo deciso di puntare molto sulla diplomazia dello sport, soprattutto in questo momento, in cui abbiamo due guerre vicino a noi, in Ucraina e Medioriente e in più la situazione nel ...

Tajani 'due guerre vicine,lo sport può mandare messaggi di pace' - Tajani 'due guerre vicine,lo sport può mandare messaggi di pace' - "Perché puntiamo molto sullo sport Perché ho deciso di puntare sulla diplomazia dello sport Oggi purtroppo abbiamo due guerre vicine a noi, dobbiamo mandare messaggi di pace e chi più di un atleta ...