(Di mercoledì 8 maggio 2024) Morto per un cancro delle vie biliari, l'attore britannico aveva raggiunto la fama nella serie tv "Game of Thrones"

Addio a Ian Gelder, il Kevan Lannister del "Trono di spade" - addio a Ian gelder, il Kevan Lannister del "Trono di spade" - Si è spento all'età di 74 anni per le complicazioni dovute a un cancro al dotto biliare, l'attore britannico Ian gelder, noto per il ruolo di Kevan Lannister nella serie tv Game of Thrones, in Italia ...

