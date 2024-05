Astrazeneca ritira il vaccino anti-Covid in tutto il mondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 –ha annunciato di aver avviato il ritiro mondiale del suocontro il-19. Lo riportano i media internazionali. L’azienda farmaceutica ha aggiunto che procederà al ritiro delle autorizzazioni all’immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.cala la maschera: “Ilpuò provocare trombosi”giustifica la sua decisione parlando di una “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili”. L’azienda anglo-svedese a fine aprile ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suopuò causare trombosi come raro effetto collaterale. L’ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti ...

Sta facendo il giro del web un VIDEO dove Matteo Bassetti , direttore della clinica per le malattie infettive del San Martino di Genova, parla della causa intentata da 50 persone in Inghilterra sugli effetti avversi del Vaccino Covid Astrazeneca. ...

