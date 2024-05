Dal Bonus mamme semplificato alla App per gestire la pensione | novità dall’Inps

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il futuro è tech per l’Inps, almeno secondo quando dice il nuovo Presidente Gabriele Fava, il quale ha confermato di voler puntare a una sorta di rivoluzione tecnologica dell’Istituto. Le parole d’ordine saranno: semplificazione e velocità nell’ottenere servizi. E per migliorare questi due aspetti si utilizzerà anche l’Intelligenza Artificiale. Godersi laall’estero? Ecco le mete più vantaggiose X ...

L’ Inps ha pubblicato il Messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024 in cui comunica che è ora disponibile il sistema per richiedere online in modo autonomo il cosiddetto Bonus mamme 2024 . Si tratta dell’applicativo chiamato “ Utility Esonero Lavoratrici ...

Successore Tuchel: due nuovi candidati spiazzano i tifosi. Foto - Successore Tuchel: due nuovi candidati spiazzano i tifosi. Foto - Ecco come fa I cinque operai morti: "Non erano autorizzati a scendere nelle fogne". I pm: ditta in subappalto bonus mamme ed esonero contributivo, cosa cambia da oggi Nel 2100 sarà la città più grande ...

Bonus mamma 2024: ecco come richiederlo - bonus mamma 2024: ecco come richiederlo - bonus mamma 2024: coloro che lo richiederanno, potranno comunicare direttamente i dati dei loro figli all'Inps. Ecco le novità.

Bonus mamme 2024, come chiederlo subito online con la nuova Utility Inps - bonus mamme 2024, come chiederlo subito online con la nuova Utility Inps - bonus mamme 2024, l’Inps ha reso disponibile un nuovo sistema online per richiederlo direttamente. Come devono fare le mamme lavoratrici per averlo ...