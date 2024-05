Ultime Notizie Roma del 08-05-2024 ore 12 | 10

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita di un nuovo appuntamento con l’informazione con le principalidall’Italia e dal mondo Un grande incendio scoppiato verso le 9:15 a Bolzano nella zona artigianale Pian Dei Magazzini Generali un’enorme colonna di fumo si è alzata sulla città sul posto si stanno recando tutti i vigili del fuoco di Bolzano e dintorni una scuola superiore che si trova nelle vicinanze è stata evacuata una bambina di 8 anni morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Clusone in provincia di Bergamo il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore altre 3 persone tutti adulti sono rimaste ferite e due in modo grave per queste la nonna di due bimbi Nello scontro sulla statale 671 sono rimaste coinvolte due vetture all’origine dello scontro potrebbero una ...

Washington sospende la consegna di un carico di bombe a Israele - Washington sospende la consegna di un carico di bombe a Israele - La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe a Israele a causa della mancata risposta del governo israeliano ai timori espressi da Washington sulla prevista oper ...

Una, Nessuna, Centomila: in Arena, stasera in tv il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti, duetti, cantanti e scaletta - Una, Nessuna, Centomila: in Arena, stasera in tv il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti, duetti, cantanti e scaletta - Una serata di musica e divertimento in cui gli artisti più amati dal pubblico si uniscono su un palco per una giusta causa: contro la violenza sulle donne. Una Nessuna Centomila – ...

Scoppia l'incendio all'ultimo piano: scatta l'evacuazione del tribunale di Ancona - Scoppia l'incendio all'ultimo piano: scatta l'evacuazione del tribunale di Ancona - ANCONA - Principio di incendio, scatta l'evacuazione (per motivi di sicurezza) del tribunale di Ancon a. È successo nella sede di corso Mazzini attorno alle 8:30, quando ...