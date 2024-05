Xi | intraprendiamo nuovo viaggio per prossimi 60 anni di relazioni Cina-Francia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pechino, 08 mag – (Xinhua) – Lae ladovrebbero portare avanti il testimone della storia, sostenendo lo spirito che ha guidato l’istituzione dei loro legami diplomatici e arricchirlo con le caratteristiche della nuova era, intraprendendo unper i60di, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, in visita di Stato in. Agenzia Xinhua

Progetto 'Mi riscatto' raddoppia, nuovi percorsi per detenuti - Progetto 'Mi riscatto' raddoppia, nuovi percorsi per detenuti - La presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti e il capo del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia Giovanni Russo hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'I ...

Asi Caserta, detenuti impegnati in lavori pubblica utilità in aree industriali: accordo col Dap - Asi Caserta, detenuti impegnati in lavori pubblica utilità in aree industriali: accordo col Dap - Attraverso il percorso che intraprendiamo con la sottoscrizione di questo Protocollo verranno realizzati nuovi piani di formazione e di inserimento specializzati, rispondenti alle richieste delle ...