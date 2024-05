Barbara d’Urso - festa di compleanno a sorpresa con gli amici di sempre e il figlio Emanuele FOTO

Barbara d’Urso in occasione del suo 67esimo compleanno (portati divinamente pure senza luci Mediaset, ammettiamolo) ha debutta to su TikTok svelando così cos’era quel ‘coming soon’ annunciato giorni fa su Twitter. @ Barbara carmelitadurso ANNUNCIO ...

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 racconterà sul social la sua quotidianità, le sue passioni e invita i suoi follower a fare altrettanto - L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 racconterà sul social la sua quotidianità, le sue passioni e invita i suoi follower a fare altrettanto - Su tiktok arriva barbara D'Urso In occasione del suo 67esimo compleanno, la conduttrice si è fatta un regalo. Martedì 7 maggio la presentatrice, che ancora non ha trovato un nuovo posticino in ...

Barbara D’Urso per i suoi 67 anni apre TikTok: il nuovo show in Rete - barbara D’Urso per i suoi 67 anni apre TikTok: il nuovo show in Rete - barbara D’Urso ha compiuto 67 anni lo scorso 7 maggio e ha festeggiato aprendo un profilo pubblico su TikTok. La conduttrice partenopea barbara D’Urso ha compiuto 67 anni nella giornata di ieri, marte ...

Barbara D’Urso festeggia 67 anni debuttando su TikTok - barbara D’Urso festeggia 67 anni debuttando su TikTok - barbara D’Urso ha spento 67 candeline. E ha festeggiato con un nuovo progetto che ha stupito tutti. Molti pensavano che avrebbe celebrato il compleanno con un ritorno in tv dopo il turbolento addio a ...