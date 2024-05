Grave incendio a Bolzano | fiamme devastanti nel quartiere industriale e un polo inghiottito

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Undivampato nella zonadihal’intero stabilimento dell’Alpitronic. Unha colpito la zona artigianale Piani aquesta mattina, generando una spessa colonna di fumo visibile da diverse parti della città. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza, con la partecipazione dei vigili del fuoco provenienti dae anche dai dintorni. Il fuoco divampato questa mattina presto è stato imponente Notizie.com fonte foto Ansa Una scuola nelle vicinanze è stata evacuata come misura precauzionale. L’incidente ha coinvolto l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale nella produzione di colonne di ricarica per auto elettriche, con danni ancora in corso di ...

Incendio all'Alpitronic di Bolzano, colonna di fumo si estende per chilometri - incendio all'Alpitronic di bolzano, colonna di fumo si estende per chilometri - quelle registrate dai cittadini di bolzano che, nella mattina di martedì 8 maggio, hanno assistito all’incendio alla sede dell’azienda Alpitronic, azienda leader nel settore delle colonne per ...

Enorme incendio alla Alpitronic di Bolzano: timori per la nube tossica - Enorme incendio alla Alpitronic di bolzano: timori per la nube tossica - incendio nella fabbrica Alpitronic di bolzano, il Comune ai cittadini: “Chiudete le finestre”. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente.

A Bolzano grande incendio alla Alpitronic, l’azienda leader delle colonne di ricarica per auto elettriche: chiuso lo spazio aereo sopra la città - A bolzano grande incendio alla Alpitronic, l’azienda leader delle colonne di ricarica per auto elettriche: chiuso lo spazio aereo sopra la città - A bolzano è in fiamme l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale delle colonnine di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato in una zona nella quale sono ...