Terremoto ai Campi Flegrei - oggi nuove scosse L’Osservatorio | Il suolo si sollev - 3 cm in un mese

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Napoli, 8 maggio 2024 – Continua lo sciame sismico che sta preoccupando Napoli, questa mattina un’altra scossa ha svegliato gli abitanti dei. Alle 7.29 di, una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata dall’Istituto nazionale di vulcanologia. I residenti l’hanno avvertita e sono scesi per strada. Non si segnalano danni ai palazzi o alle persone. Una scossa più lieve, di magnitudo 1.7, era stata rilevata dai sismografi con lo stesso epicentro alle 5.47 del mattino. "Nell’ultimo mesi ilsi èato di 3 centimetri in un”, si legge nell’ultimo bollettino delVesuviano. Sciame sismico: il più grave dal 2005 Sindaco di Pozzuoli: “Scuole sicure” Sciame sismico ai...

