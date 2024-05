Juventus e Milan - effetto Inter accusato? Tifosi in rivolta di pari passo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il clima in casaè diametralmente opposto a quello dell’. L’ultimo segnale, dopo le proteste deirossoneri, è il comunicato di quelli bianconeri. CONTRACCOLPO – Mentre l’e la propria tifoseria si godono la gioia di un campionato perfetto, culminato con la conquista del ventesimo scudetto, qualcun altro storce il naso dall’altra parte dio ma non solo. Alveder alzare matematicamente il trofeo della Serie A in casa propria, dopo la sesta sconfitta consecutiva nel derby, non ha certamente fatto piacere. L’ambiente rossonero, già tormentato dopo l’eliminazione dall’Europa League, ha ricevuto il colpo di grazia proprio dall’e ora tenta, con grosse difficoltà, di terminare il campionato in maniera ...

Calciomercato Milan , la Juventus si inserisce nella corsa per Andrea Colpani del Monza. Ecco la situazione attorno al trequartista classe ’99 Il Milan monitora anche il mercato italiano in vista dell’estate. Tra i nomi accostati al club rossonero ...

Vocalelli: “Milan-Juve, il divario dall’Inter fa impressione. E c’è un altro triplo gap” - Vocalelli: “milan-Juve, il divario dall’Inter fa impressione. E c’è un altro triplo gap” - Le impressioni del giornalista sul distacco tra i nerazzurri e le due principali rivali che rischia anche di aumentare ...

Primavera Femminile, per il Milan ora c’è la Final Four Scudetto - Primavera Femminile, per il milan ora c’è la Final Four Scudetto - Il milan Primavera Femminile parteciperà alle Final Four che assegneranno lo Scudetto di categoria per la terza volta di fila. I dettagli ...

Milan, altro che Thiago Motta: mansioni riviste, gli fanno fare l’allenatore | Contratto già depositato - milan, altro che Thiago Motta: mansioni riviste, gli fanno fare l’allenatore | Contratto già depositato - Colpo di scena in casa milan, a sorpresa il nuovo allenatore sarà un uomo che è già nello staff del club, pronta la firma nelle prossime ore ...