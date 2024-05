Mentana ai ferri corti con Lilli Gruber - ora interviene La7

In queste ore La7 ha rilasciato un comunicato che, di fatto, invita ad abbassare i toni della polemica in nome del rispetto reciproco e dello spirito di gruppo. Enrico Mentana ha condiviso la nota commentando “sottoscrivo”. Dunque la querelle tra ...

dopo l’intervento di Enrico Mentana durante l’edizione del Tg La7, in cui il direttore contestava le parole della collega Lilli Gruber e chiedeva un intervento da parte dell’azienda, è arrivata prontamente una risposta dall’editore. Nel comunicato ...

A seguito della richiesta di Enrico Mentana i vertici dell'azienda sono intervenuti per mettere in chiaro la loro posizione L'articolo Enrico Mentana vs Lilli Gruber, La7 interviene con un comunicato ufficiale dopo la querelle proviene da Novella ...